Тренер сборной Германии о проигрыше России в четвертьфинале МЧМ: мы до последнего верили в победу

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал поражение своих подопечных от команды России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Наши игроки сделали всё. Мы до последнего верили в победу. Сказали в раздевалке, что каждый может гордиться собой. Мы провели четыре сильных матча. Сейчас мы чувствуем разочарование, но со временем оно пройдёт и на его место придёт гордость за себя», — приводит слова Абштрайтера журналист The Athletic Скотт Уилер.

Сборная Германии уступила России со счётом 1:2.

Ранее Игорь Ларионов высказал мнение, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ.