Тренер сборной Германии о проигрыше России в четвертьфинале МЧМ: мы до последнего верили в победу
«Наши игроки сделали всё. Мы до последнего верили в победу. Сказали в раздевалке, что каждый может гордиться собой. Мы провели четыре сильных матча. Сейчас мы чувствуем разочарование, но со временем оно пройдёт и на его место придёт гордость за себя», — приводит слова Абштрайтера журналист The Athletic Скотт Уилер.
Сборная Германии уступила России со счётом 1:2.
Ранее Игорь Ларионов высказал мнение, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ.