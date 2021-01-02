Роналду стал первым человеком в мире с 250 млн подписчиков в Instagram

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на страницу которого в социальной сети Instagram подписаны 250 млн человек.