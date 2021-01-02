Роналду стал первым человеком в мире с 250 млн подписчиков в Instagram

Короткая ссылка
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на страницу которого в социальной сети Instagram подписаны 250 млн человек.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой сети, у которой 382 млн подписчиков.

Вторым по популярности аккаунтом среди знаменитостей является страница американской певицы Арианы Гранде — 214 млн подписчиков, а на третьем месте страница актёра, в прошлом рестлера Дуэйна Джонсона — 209 млн подписчиков.

Среди футболистов вторым по числу подписчиков в Instagram после Роналду является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 175 млн подписчиков, третьим — бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар — 144 млн.

Ранее Роналду рассказал о своём желании продолжать играть в футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить