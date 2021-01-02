Роналду стал первым человеком в мире с 250 млн подписчиков в Instagram
Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой сети, у которой 382 млн подписчиков.
Вторым по популярности аккаунтом среди знаменитостей является страница американской певицы Арианы Гранде — 214 млн подписчиков, а на третьем месте страница актёра, в прошлом рестлера Дуэйна Джонсона — 209 млн подписчиков.
Среди футболистов вторым по числу подписчиков в Instagram после Роналду является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 175 млн подписчиков, третьим — бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар — 144 млн.
Ранее Роналду рассказал о своём желании продолжать играть в футбол.