Роналду: надеюсь отыграть ещё много-много сезонов

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём желании продолжать играть в футбол.

«Я всё ещё хорошо себя чувствую, сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь отыграть ещё много-много сезонов, но кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения», — приводит слова Роналду Associated Press.

Он отметил, что в разговорах с молодыми игроками всегда советует им наслаждаться текущим моментом.

«Потому что никогда не знаешь наперёд, что случится завтра, что может произойти у тебя в семейной жизни. Я вижу яркое будущее впереди, и я этому рад», — добавил португалец.

35-летний Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году в лиссабонском «Спортинге». Позднее он выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В общей сложности на его счету 28 клубных трофеев, в том числе пять побед в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Роналду также является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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