Россия удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ-2021 по хоккею
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Сборная России забросила вторую шайбу в ворота команды Германии на девятой минуте второго периода. Голом отметился Данил Башкиров. Передачи на свой счёт записали Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.
На данный момент российская сборная ведёт в счёте в противостоянии с немецкой командой — 2:0.
Ранее сообщалось, что сборная России заработала два удаления за три минуты в матче с командой Германии на МЧМ-2021.