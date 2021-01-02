Россия удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ-2021 по хоккею

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Сборная России по хоккею забросила вторую шайбу в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Россия удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ-2021 по хоккею
  • © Andy Devlin/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Сборная России забросила вторую шайбу в ворота команды Германии на девятой минуте второго периода. Голом отметился Данил Башкиров. Передачи на свой счёт записали Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

На данный момент российская сборная ведёт в счёте в противостоянии с немецкой командой — 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная России заработала два удаления за три минуты в матче с командой Германии на МЧМ-2021. 

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