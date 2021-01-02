ФЛГР оспорила штраф лыжника Червоткина

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подала апелляцию на решение оштрафовать Алексея Червоткина за столкновение с соотечественником Евгением Беловым в гонке с общим стартом на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии.
ФЛГР оспорила штраф лыжника Червоткина
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы подали апелляцию, поскольку считаем решение абсолютно необоснованным. Я был на заседании жюри, высказал свою точку зрения. Жюри даже согласилось с моими доводами, но менять решение всё равно не стало», — приводит ТАСС слова тренера сборной России Юрия Бородавко.

Он отметил, что не оправдывает ни одного из спортсменов и считает, что они оба в равной степени виноваты в случившемся.

«Но вынесенное наказание не соответствует степени содеянного. Адекватным наказанием были бы жёлтые карточки обоим спортсменам», — добавил тренер.

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе. 

Ранее сообщалось, что Александр Легков призвал спокойно отнестись к столкновению лыжников Червоткина и Белова.

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