СМИ: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Короткая ссылка
Звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович может возобновить карьеру в сборной Швеции.
СМИ: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
  • Reuters

Футболист, которому сейчас 39 лет, не выступал за национальную команду с 2016 года, а позже критиковал её наставника Янне Андерссона. Однако теперь, по данным La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович загорелся идеей сыграть на чемпионате Европы.

По словам Андерссона, он встретился с нападающим перед Новым годом. Специалист дал понять, что готов вернуть Ибрагимовича в сборную, если от того последует соответствующая просьба.

Ранее сообщалось о сроках возвращения ветерана на поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить