СМИ: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович может возобновить карьеру в сборной Швеции.

Футболист, которому сейчас 39 лет, не выступал за национальную команду с 2016 года, а позже критиковал её наставника Янне Андерссона. Однако теперь, по данным La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович загорелся идеей сыграть на чемпионате Европы.

По словам Андерссона, он встретился с нападающим перед Новым годом. Специалист дал понять, что готов вернуть Ибрагимовича в сборную, если от того последует соответствующая просьба.

Ранее сообщалось о сроках возвращения ветерана на поле.