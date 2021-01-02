Хачанов попросил подписчиков оценить его новый образ

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Один из лучших теннисистов России Карен Хачанов продемонстрировал свой новый имидж.
Хачанов попросил подписчиков оценить его новый образ
  • © karenkhachanov
  • Instagram

В своём Instagram спортсмен выложил фото из Дубая, на котором предстал с короткой стрижкой, бородой и усами.

«Новый стиль для 2021 года. Да или нет?» — подписал снимок Хачанов.

Мнения подписчиков страницы разделились. Так, французский теннисист Люка Пуй написал в комментариях «нет», хорватка Донна Векич опубликовала эмодзи в виде человечка, закрывшего лицо рукой, а бывшей первой ракетке мира Динаре Сафиной новый образ соотечественника понравился.

Также сообщалось, что Мария Шарапова, по её собственному мнению, вовремя завершила карьеру.

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