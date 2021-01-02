Шарапова считает, что вовремя завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги минувшего года.

«2020-й, я представляла тебя совершенно другим. Как и все мы! Однако стоит признать, что ты добавил нотки прекрасного в суровую и жестокую реальность. Лично мне ты дал смелость оставить в прошлом единственную жизнь и карьеру, которую я знала. Каждый день удивляюсь, как вовремя я это сделала. А также ты сделал мне подарок на всю жизнь: я каждое утро просыпаюсь рядом с лучшим другом. Я невероятно вдохновлена на 2021-й. С Новым годом», — написала Шарапова в своём Instagram.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля. 32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Ранее Шарапова сообщила о своей помолвке с британским бизнесменом.