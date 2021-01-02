Ломаченко хочет встретиться с Дэвисом, если не удастся организовать реванш с Лопесом

Бывший чемпион мира по боксу в трёх категориях Василий Ломаченко хотел бы провести реванш с Теофимо Лопесом в ближайшие месяцы.

В октябре украинец уступил американцу по очкам, потеряв свои титулы в лёгком весе.

Как сообщает BoxingScene, если добиться повторной встречи с Лопесом не получится, Ломаченко хотел бы сразиться с Джервонтой Дэвисом. По словам украинского спортсмена, этот американец нравится ему больше, поскольку он более агрессивен и является левшой. Ломаченко подчеркнул, что ему нравится боксировать с соперниками-левшами.

Ранее стало известно, что Канело отказался от чемпионского пояса в среднем весе.