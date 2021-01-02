Бывший игрок «Динамо» Шуньич перешёл из одного китайского клуба в другой
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Об этом информирует Titan Sports Plus.
В сентябре «Динамо» продало футболиста сборной Боснии в «Бэйдзин», однако из-за проблем с регистрацией он не сыграл за новую команду ни одной встречи и был отдан в аренду на три месяца в «Хэнань». Теперь этот клуб выкупил трансфер Шуньича.
Шуньич провёл за «Динамо» 79 матчей, забив пять мячей.
Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура после зимней паузы.