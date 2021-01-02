Бывший игрок «Динамо» Шуньич перешёл из одного китайского клуба в другой

Бывший игрок московского «Динамо» Тони Шуньич перешёл из «Бэйцзин Гоань» в «Хэнань Цзянье».

Об этом информирует Titan Sports Plus.

В сентябре «Динамо» продало футболиста сборной Боснии в «Бэйдзин», однако из-за проблем с регистрацией он не сыграл за новую команду ни одной встречи и был отдан в аренду на три месяца в «Хэнань». Теперь этот клуб выкупил трансфер Шуньича.

Шуньич провёл за «Динамо» 79 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура после зимней паузы.