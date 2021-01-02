Гасли оценил совместную работу с Квятом в Alpha Tauri

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Французский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Пьер Гасли высказался о совместной работе с российским гонщиком Даниилом Квятом.
Гасли оценил совместную работу с Квятом в Alpha Tauri
  • Reuters

«Думаю, что на протяжении полутора лет мы были в отличной ситуации, работая вместе с Даниилом Квятом. Мы подталкивали друг друга. Убеждён, что мы с нашим опытом помогли команде прибавить и двигаться вперёд», — цитирует Гасли PlanetF1

При этом он отметил, что для него нет разницы, кто именно является его напарником. 

В следующем сезоне вместо Квята напарником Гасли станет японец Юки Цунода. Россиянин пропустит следующий сезон «Формулы-1».

Ранее Гасли обратился к Квяту, покидающему «Формулу-1».

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