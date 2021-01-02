Гасли оценил совместную работу с Квятом в Alpha Tauri
- Reuters
«Думаю, что на протяжении полутора лет мы были в отличной ситуации, работая вместе с Даниилом Квятом. Мы подталкивали друг друга. Убеждён, что мы с нашим опытом помогли команде прибавить и двигаться вперёд», — цитирует Гасли PlanetF1.
При этом он отметил, что для него нет разницы, кто именно является его напарником.
В следующем сезоне вместо Квята напарником Гасли станет японец Юки Цунода. Россиянин пропустит следующий сезон «Формулы-1».
Ранее Гасли обратился к Квяту, покидающему «Формулу-1».