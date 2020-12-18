Гасли обратился к Квяту, покидающему «Формулу-1»

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли написал несколько тёплых слов, адресованных его бывшему напарнику по команде, россиянину Даниилу Квяту.

«Мы провели два отличных года вместе, дружище. Было весело. С тобой классно было работать. Мы подталкивали друг друга вперёд. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, Даня», — написал Гасли в сториз своего Instagram.

В следующем сезоне вместо Квята напарником Гасли станет японец Юки Цунода. Россиянин пропустит следующий сезоне «Формулы-1».

Ранее гонщик Николаев выразил мнение, что на другой машине у Квята были бы иные результаты в «Формуле-1».