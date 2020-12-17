Гонщик Николаев считает, что на другой машине у Квята были бы иные результаты в «Формуле-1»

Чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, пилот команды «КамАЗ-мастер», поделился мнением о решении команды «Формулы-1» AlphaTauri отказаться от услуг Даниила Квята и заменить россиянина на японского юниора Юки Цуноду.

«Конечно, это печальная новость, я расстроен. За Даню мы болеем всем сердцем и переживаем за него. Он и к нам в команду приезжал, садился за руль грузовика, мы вместе с ним ездили на полигон. Поэтому мне далеко не безразлично, что происходит в карьере Даниила. Когда человек едет в «Формулу-1» и защищает честь страны, это всегда волнительно для меня. Лично я считаю Квята сильным пилотом. У многих гонщиков, которые сейчас во второй части пелотона, очень хороший потенциал, они ничуть не хуже многих лидеров. Джордж Расселл наглядно продемонстрировал своё мастерство, когда ему выпал шанс провести гонку за Mercedes. Да и Даня в последних Гран-при был четвёртым, шестым, седьмым. Если посадить его в Mercedes, результаты будут очень высокие. Грустно, что Даниила не подписали на будущий год. Я не исключаю, что если он сейчас начнёт заниматься ралли-рейдами, то сможет здесь достойно выглядеть. Так что взять к себе Квята в «КамАЗ-мастер», конечно, было бы неплохим вариантом. Но всё же у нас есть свои пилоты, которые ждут очереди», — цитирует Николаева Sportbox.

В чемпионате «Формулы-1» российский пилот занял 14-ю строчку, набрав 32 очка. Лучшим результатом Квята стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее сообщалось, что Квят покинул AlphaTauri и не выступит в следующем сезоне «Формулы-1».