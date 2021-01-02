Фигуристка Щербакова показала новогоднее фото с семьёй

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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала новогоднее фото с семьёй.
Фигуристка Щербакова показала новогоднее фото с семьёй
  • РИА Новости

16-летняя спортсменка выложила в своём Instagram снимок, на котором она вместе с родителями и сестрой.

«Семейное время», — подписала публикацию Щербакова.

Незадолго до начала чемпионата России 2020 года в Челябинске фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной победительницей национального первенства.

Ранее Щербакова рассказала о поддержке болельщиков после победы на ЧР.

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