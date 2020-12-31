Щербакова рассказала о поддержке болельщиков после победы на ЧР

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате России, который проходил в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«После этих соревнований, когда я читала, что зрители и болельщики пишут, у меня тоже наворачивались слёзы. Люди почувствовали то же самое, что чувствовала я, прониклись. Всегда хочется радость и другие эмоции разделить с кем-то. У меня полное ощущение, что со мной их разделяло нереальное количество людей. Возможно, многие переживали за меня даже больше, чем я сама за себя. Конечно, это невероятно. Многие переживали после короткой программы, что я тяжело дышу. Но это спорт. Если бы я не выступила на этих соревнованиях, то они бы просто не увидели. Я бы на тренировках точно так же дышала, накатывая программы», — рассказала Щербакова в интервью Первому каналу.

16-летняя фигуристка одержала победу в соревновании одиночниц, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.

Ранее Щербакова рассказала, что чувствовала после победы на чемпионате России.