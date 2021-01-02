Три футболиста «Бетиса» заболели коронавирусом перед матчем с «Севильей» в Примере

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Футбольный клуб «Бетис» объявил, что у трёх игроков команды выявлен коронавирус перед матчем 17-го тура Примеры с «Севильей».
Три футболиста «Бетиса» заболели коронавирусом перед матчем с «Севильей» в Примере
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Бетиса», положительные тесты сдали Мартин Монтойя, Санчес Родригес Хоакин и Андрес Гуардадо, которые на данный момент находятся в самоизоляции дома.

Отмечается, что из-за ситуации с COVID-19 в клубе под угрозой срыва оказалась игра с «Севильей». Она должна состояться 2 января в 18:15 мск.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с коронавирусом в Английской премьер-лиге.

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