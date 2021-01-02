СМИ: Футболист «Баварии» Алаба близок к переходу в «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба близок к заключению контракта с мадридским футбольным клубом «Реал».

Как сообщает Marca, испанский коллектив предложил австрийцу четырёхлетний контракт с зарплатой €10 млн в год. При этом ожидается, что игрок должен перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

До этого в прессе появилась информация, что Алаба несколько раз отклонил предложение «Баварии» о новом контракте.

Алаба выступает за «Баварию» с 2009 года. В этом сезоне он провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Реал» сократил на 10% зарплаты игрокам и не будет делать покупок зимой.