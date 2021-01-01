Источник: «Реал» сократил на 10% зарплаты игрокам и не будет делать покупок зимой

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Зарплаты в футбольной и баскетбольной командах «Реала» были сокращены на 10%, как и было согласовано между директорами и игроками, на фоне финансового кризиса и сокращения доходов клуба из-за коронавируса.
Источник: «Реал» сократил на 10% зарплаты игрокам и не будет делать покупок зимой
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, «Реал» не собирается подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно. Возможность усиления будет рассматриваться только в случае ухода кого-то из числа имеющихся спортсменов.

Футбольный «Реал» занимает второе место в испанской Примере, уступая два очка мадридскому «Атлетико». Баскетбольная команда клуба лидирует в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что Иско перейдёт из «Реала» в «Севилью».

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