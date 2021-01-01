Источник: «Реал» сократил на 10% зарплаты игрокам и не будет делать покупок зимой
- Reuters
Об этом сообщает Marca. По информации источника, «Реал» не собирается подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно. Возможность усиления будет рассматриваться только в случае ухода кого-то из числа имеющихся спортсменов.
Футбольный «Реал» занимает второе место в испанской Примере, уступая два очка мадридскому «Атлетико». Баскетбольная команда клуба лидирует в чемпионате страны.
Ранее сообщалось, что Иско перейдёт из «Реала» в «Севилью».