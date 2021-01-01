Источник: «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием экс-футболиста сборной Италии Пелле

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Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием экс-нападающего сборной Италии Грациано Пелле.
Источник: «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием экс-футболиста сборной Италии Пелле
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Goal. По информации источника, туринцы планируют усилить линию нападения в зимнее трансферное окно, и Пелле является одним из возможных кандидатов.

35-летний форвард с 2016 года выступает в чемпионате Китая за «Шаньдун Лунэн», за который забил 63 мяча в 132 матчах. 

«Ювентус» после 13 сыгранных туров с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице. 

Ранее бывший тренер сборной России подверг критике Роналду.

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