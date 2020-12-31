Канарейкин: ценно, что молодёжная сборная России выиграла у таких тяжёлых шведов

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Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал победу молодёжной сборной страны в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3 ОТ).
Канарейкин: ценно, что молодёжная сборная России выиграла у таких тяжёлых шведов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Удалось обыграть шведов на групповом этапе, это очень хороший момент. Игра складывалась непросто, но мы сыграли хорошо. Во втором периоде выстояли при четырёх удалениях, это обнадёживает. Хочется отметить, что смогли после пропущенной шайбы за минуту до конца найти путь к победе. Нужно править дисциплину, плюс счастье должно быть на нашей стороне. Здорово, что заработало большинство. Ценно, что выиграли у таких тяжёлых шведов. Работы впереди много, верим в лучшее», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

Ранее Третьяк назвал матч Россия — Швеция на МЧМ игрой, достойной финала.

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