Третьяк назвал матч Россия — Швеция на МЧМ игрой, достойной финала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швецией (4:3 ОТ) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира.

«Со шведами была валидольная игра, достойная финала. Даже жаль, что это был не финал турнира. За минуту пропустили третью шайбу, было так обидно, подумал — как так, почему такой рикошет? Ну вот такой хоккей был, интересный. У шведов сильная команда, и наши ребята сегодня бились, проявили характер. Надо отметить всю сборную, они были достойны победы. Да, наконец пошло большинство, чего не было в первых играх. Это молодёжь, так бывает. Будем надеяться, что дальше пойдёт по нарастающей», — сказал Третьяк РИА Новости.

Сборная России вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею, выиграв три из четырёх матчей группового этапа. Соперник команды Игоря Ларионова определится 1 января.

Ранее Кожевников заявил, что игроки молодёжной сборной России проявили характер в матче со Швецией на МЧМ.