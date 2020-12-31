Кожевников: игроки молодёжной сборной России проявили характер в матче со Швецией на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира.

«Ребята молодцы, проявили характер. Да, победный гол случился на последней минуте овертайма, но это вещь тяжёлая. Чувствовалось, что наши должны сейчас забить. Всё-таки выглядели посильней тогда. Но это пока только лишь сражение, битву мы ещё не выиграли. Если говорить честно, то шведы выглядели более технично, но счёт на табло. Пусть они говорят, что хотят. Пускай хвалят себя, но счёт 4:3, Россия выиграла. Мы играли жёстко, но не грязно. Насчёт следующего соперника — нет разницы, с кем играть, надо выигрывать», — заявил Кожевников «Спорт-Экспрессу».

Ранее Фетисов заявил, что члены молодёжной сборной России должны справиться с эмоциями.