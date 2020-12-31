Кожевников: игроки молодёжной сборной России проявили характер в матче со Швецией на МЧМ

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира.
Кожевников: игроки молодёжной сборной России проявили характер в матче со Швецией на МЧМ
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Ребята молодцы, проявили характер. Да, победный гол случился на последней минуте овертайма, но это вещь тяжёлая. Чувствовалось, что наши должны сейчас забить. Всё-таки выглядели посильней тогда. Но это пока только лишь сражение, битву мы ещё не выиграли. Если говорить честно, то шведы выглядели более технично, но счёт на табло. Пусть они говорят, что хотят. Пускай хвалят себя, но счёт 4:3, Россия выиграла. Мы играли жёстко, но не грязно. Насчёт следующего соперника — нет разницы, с кем играть, надо выигрывать», — заявил Кожевников «Спорт-Экспрессу».

Ранее Фетисов заявил, что члены молодёжной сборной России должны справиться с эмоциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить