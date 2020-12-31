В Карелии разрешили проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей

Власти Карелии разрешили болельщикам посещать физкультурные и спортивные мероприятия, данное распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

«Согласно распоряжению, отныне на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. Они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5—2 м. Количество зрителей не должно превышать 25% от общей численности мест в зале. Участники и зрители также должны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Это требование не касается спортсменов во время выступлений и тренировок», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, которое приводит ТАСС.

В регионе было разрешено проведение всероссийских соревнований при условии, что участники имеют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого получен не ранее чем за три дня до начала мероприятия.

Ранее в Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19.