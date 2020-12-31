В Карелии разрешили проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей

Короткая ссылка
Власти Карелии разрешили болельщикам посещать физкультурные и спортивные мероприятия, данное распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
В Карелии разрешили проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей
  • Pixabay

«Согласно распоряжению, отныне на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. Они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5—2 м. Количество зрителей не должно превышать 25% от общей численности мест в зале. Участники и зрители также должны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Это требование не касается спортсменов во время выступлений и тренировок», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, которое приводит ТАСС.

В регионе было разрешено проведение всероссийских соревнований при условии, что участники имеют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого получен не ранее чем за три дня до начала мероприятия. 

Ранее в Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить