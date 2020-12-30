Экс-футболист ЦСКА Хонда покинул «Ботафого»

Японский полузащитник Кейсуке Хонда сообщил о своём уходе из бразильского футбольного клуба «Ботафого».

«Я принимаю критику за то, что не смог принести команде положительный результат. Критика естественна. Прошу прощения, что разочаровал. Я тоже разочарован», — написал Хонда в Twitter.

34-летний японец в текущем сезоне провёл 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча.

На протяжении карьеры Хонда играл в таких клубах, как московский ЦСКА, «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус».

Ранее «Атлетико» объявил об уходе Диего Косты.