Экс-футболист ЦСКА Хонда покинул «Ботафого»

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Японский полузащитник Кейсуке Хонда сообщил о своём уходе из бразильского футбольного клуба «Ботафого».
Экс-футболист ЦСКА Хонда покинул «Ботафого»
  • globallookpress.com

«Я принимаю критику за то, что не смог принести команде положительный результат. Критика естественна. Прошу прощения, что разочаровал. Я тоже разочарован», — написал Хонда в Twitter.

34-летний японец в текущем сезоне провёл 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча.

На протяжении карьеры Хонда играл в таких клубах, как московский ЦСКА, «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус».

Ранее «Атлетико» объявил об уходе Диего Косты.

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