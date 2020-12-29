«Атлетико» объявил об уходе Косты

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил об уходе из команды испанского нападающего Диего Косты.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что Коста попросил о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2021 года, по личным причинам.

32-летний Коста являлся игроком «Атлетико» с 2007 по 2009, с 2010 по 2014 и с 2018 по 2020 годы. В общей сложности на его счету 83 гола и 36 голевых передач в 215 матчах за мадридский клуб, в составе которого он выиграл Примеру, стал обладателем Кубка Испании, дважды выиграл Лигу Европы и трижды — Суперкубок УЕФА.

Ранее появилась информация, что Коста рискует пропустить полгода из-за тромбоза глубоких вен.