Московское «Динамо» разгромило «Витязь» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» разгромило «Витязь» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Михала Чайковски, Вадима Шипачёва, Владислава Ефремова, Даниила Тарасова и Юусо Хиетанена.

«Витязь» ответил голом Каспараса Даугвиньша.

В других матчах игрового дня минское «Динамо» проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5),а «Сочи» крупно обыграл череповецкую «Северсталь» (6:2).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» победило «Локомотив» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб.

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