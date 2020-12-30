Московское «Динамо» разгромило «Витязь» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Михала Чайковски, Вадима Шипачёва, Владислава Ефремова, Даниила Тарасова и Юусо Хиетанена.

«Витязь» ответил голом Каспараса Даугвиньша.

В других матчах игрового дня минское «Динамо» проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5),а «Сочи» крупно обыграл череповецкую «Северсталь» (6:2).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» победило «Локомотив» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб.