«Торпедо» победило «Локомотив» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев льда.

В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков, Михаил Беляев, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Атте Охтамаа.

Победу «Топедо» принесли шайбы Джордана Шварца, Семёна Ручкина, Сергея Гончарука, Энди Мили, Ивана Чеховича и Антона Шенфельда.

Для нижегородской команды эта победа стала третьей подряд в КХЛ. Ярославский клуб проиграл во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что «Барыс» победил «Металлург» в матче КХЛ.