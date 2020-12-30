«Торпедо» победило «Локомотив» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев льда.
В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков, Михаил Беляев, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Атте Охтамаа.
Победу «Топедо» принесли шайбы Джордана Шварца, Семёна Ручкина, Сергея Гончарука, Энди Мили, Ивана Чеховича и Антона Шенфельда.
Для нижегородской команды эта победа стала третьей подряд в КХЛ. Ярославский клуб проиграл во втором матче подряд.
Ранее сообщалось, что «Барыс» победил «Металлург» в матче КХЛ.