Шипачёв стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в истории КХЛ
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Знаковое для 33-летнего форварда событие произошло в выездном матче регулярного чемпионата с подольским «Витязем».
Шипачёв отдал голевую передачу на 22-й минуте и забросил шайбу на 33-й минуте встречи.
Таким образом, на его счету 197 очков в матчах за «Динамо», он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории выступлений клуба в КХЛ, опередив Дениса Кокарева, на счету которого 196 очков.
Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Витязь» в матче КХЛ.