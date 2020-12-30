Шипачёв стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в истории КХЛ

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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю выступления клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Шипачёв стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в истории КХЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Знаковое для 33-летнего форварда событие произошло в выездном матче регулярного чемпионата с подольским «Витязем».

Шипачёв отдал голевую передачу на 22-й минуте и забросил шайбу на 33-й минуте встречи.

Таким образом, на его счету 197 очков в матчах за «Динамо», он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории выступлений клуба в КХЛ, опередив Дениса Кокарева, на счету которого 196 очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Витязь» в матче КХЛ.

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