Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Красножан в прошлом возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» и «Химки», а также сборную Казахстана и вторую национальную сборную России.

Предыдущим наставником женской команды была Елена Фомина, возглавлявшая сборную с 2015 года. Под её руководством россиянки выступили на чемпионате Европы 2017 года, на котором не сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в группе.

Ранее РФС объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым.