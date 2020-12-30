СМИ: АПЛ не планируют приостанавливать из-за коронавируса

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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не намерено приостанавливать текущий розыгрыш чемпионата из-за вспышки коронавирусной инфекции.
СМИ: АПЛ не планируют приостанавливать из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает Sky Sport, вопрос возможности приостановки турнира не обсуждается, а клубы не выдвигают такое предложение.

29 декабря стало известно о выявлении 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов и сотрудников клубов, что является наибольшим числом заболевших, выявленных в рамках еженедельного тестирования с начала сезона. Прежде из-за вспышки коронавируса был перенесен матч 16-го тура «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что матчи «Манчестер Сити» с «Челси» и МЮ могут быть перенесены.

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