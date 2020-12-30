Титов уверен, что Глушаков мог бы заиграть в нынешнем «Спартаке»

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов выразил мнение, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков может усилить московский клуб.
Титов уверен, что Глушаков мог бы заиграть в нынешнем «Спартаке»
  • РИА Новости

«Денис в «Химках» набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем «Спартаке» он бы спокойно заиграл. Сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 года будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс»

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он провёл в стане красно-белых 173 матча, забил 23 мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее Евгений Ловчев рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку».

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