Сульшер считает, что ещё рано говорить об МЮ как о претенденте на титул АПЛ
- Reuters
«Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей. Можно потерять шансы на участие в борьбе за титул в первые десять матчей. Но когда мы сыграем ещё 15 матчей и доберёмся до 30-го тура, тогда уже, вероятно, и можно будет начать разговоры о борьбе за трофей», — цитирует Сульшера Goal.com.
При этом он отметил, что у манкунианцев появилась вера в себя.
После 15 матчей в чемпионате «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает второе место.
Ранее сообщалось, что «Лидс» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу» в матче АПЛ.