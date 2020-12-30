Сульшер считает, что ещё рано говорить об МЮ как о претенденте на титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о шансах команды на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей. Можно потерять шансы на участие в борьбе за титул в первые десять матчей. Но когда мы сыграем ещё 15 матчей и доберёмся до 30-го тура, тогда уже, вероятно, и можно будет начать разговоры о борьбе за трофей», — цитирует Сульшера Goal.com.

При этом он отметил, что у манкунианцев появилась вера в себя.

После 15 матчей в чемпионате «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Лидс» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу» в матче АПЛ.