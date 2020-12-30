Билялетдинов считает наставника «Сочи» Федотова лучшим тренером года в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2020 года.

«Даже не знаю… У всех были какие-то провалы. Черевченко назначили, но он провёл не весь чемпионат, как и Шварц. Остальные провалили евросезон. Точно, Федотов! «Сочи» зацепился за высокое место. Единственная стабильная команда, не было провалов, не ходили пешком», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Федотов возглавил «Сочи» в начале года. Под его руководством команда сохранила прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона, а в нынешнем чемпионате подопечные Федотова занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 33 очка за 19 туров.

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