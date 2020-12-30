Ларионов заявил, что хоккеист Чайка сыграет со Швецией на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов объяснил, почему защитник Даниил Чайка пропустил матч с Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

«Сегодня решили, что Чайка посмотрит игру сверху. Завтра будет ключевой матч на групповом этапе. Решили дать возможность сыграть Шеховцову и Бычкову. Завтра Чайка будет в составе и будет играть большую роль в команде», — цитирует Ларионова Sport24.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

Ранее тренер сборной Австрии прокомментировал поражение от России.