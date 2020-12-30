Ларионов рассказал о состоянии Чинахова после матча с Австрией на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Егора Чинахова после матча с Австрией в рамках третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

Ранее сообщалось, что Чинахов был травмирован в матче с Австрией. Форвард получил повреждение в начале первого периода в эпизоде, когда он заработал буллит. После этого Чинахов покинул лёд и уже не вернулся на площадку.