Ларионов рассказал о состоянии Чинахова после матча с Австрией на МЧМ
- РИА Новости
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«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Ларионова «Чемпионат».
Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.
Ранее сообщалось, что Чинахов был травмирован в матче с Австрией. Форвард получил повреждение в начале первого периода в эпизоде, когда он заработал буллит. После этого Чинахов покинул лёд и уже не вернулся на площадку.