Ларионов рассказал о состоянии Чинахова после матча с Австрией на МЧМ

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Егора Чинахова после матча с Австрией в рамках третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Ларионов рассказал о состоянии Чинахова после матча с Австрией на МЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

Ранее сообщалось, что Чинахов был травмирован в матче с Австрией. Форвард получил повреждение в начале первого периода в эпизоде, когда он заработал буллит. После этого Чинахов покинул лёд и уже не вернулся на площадку. 

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