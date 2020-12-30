Тренер сборной Австрии о матче с Россией: это наша лучшая игра на МЧМ

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Главный тренер молодёжной сборной Австрии Роже Бадер прокомментировал поражение от России в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Тренер сборной Австрии о матче с Россией: это наша лучшая игра на МЧМ
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«Это была лучшая игра на турнире, за исключением матча со Швейцарией. Мы забили гол, сделали шаг по сравнению с прошлой игрой со шведами. У нас были голевые моменты, хоть и не на протяжении всего матча. Но во втором периоде мы играли здорово», — цитирует Бадера Sport24.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. 

Ранее Игорь Ларионов после матча с Австрией на МЧМ заявил, что сборная России может играть ещё лучше.

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