Ларионов после матча с Австрией на МЧМ заявил, что сборная России может играть ещё лучше

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу над Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

«Матч с Австрией дал почувствовать уверенность в своих силах. Хочется, чтобы все тройки забивали, но это хоккей. В этом плане я особо не переживаю. Знаю, что эти ребята могут играть ещё лучше», — цитирует Ларионова Sport24.

Он отметил, что плеймейкеров не хватает во многих командах, но в сборной России такие люди есть. По его словам, он не концентрирует своё внимание на том, чего не хватает его подопечным. Специалист также подчеркнул, что в матче со Швецией стоит ждать изменений, но они будут незначительными.

«Мише Абрамову было сложно войти в игру, он пропустил первые матчи. Нужно поднять игровой ритм. Судя по всему, ему удалось. В третьем периоде эта тройка забила. Надеюсь, завтра это звено также хорошо сыграет», — добавил Ларионов.

Ранее Ларионов рассказал о состоянии Егора Чинахова после матча с Австрией на МЧМ.