Ловрен предложил хорватам разместиться в его отеле после землетрясения

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен предложил свою помощь пострадавшим от землетрясения в городе Петриня в центральной части страны.

Через свой аккаунт в Instagram футболист призвал соотечественников разместиться в его отеле. Ловрен обратился ко всем гражданам, которым после природного катаклизма потребовалось временное жильё.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Хорватии 29 декабря и также затронуло соседние страны, в том числе Сербию. На данный момент хорватские СМИ сообщают о семи погибших.

Ранее стало известно, что Ловрен забил курьёзный гол в свои ворота в матче со «Спартаком».