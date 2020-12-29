Ловрен предложил хорватам разместиться в его отеле после землетрясения
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- РИА Новости
Через свой аккаунт в Instagram футболист призвал соотечественников разместиться в его отеле. Ловрен обратился ко всем гражданам, которым после природного катаклизма потребовалось временное жильё.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Хорватии 29 декабря и также затронуло соседние страны, в том числе Сербию. На данный момент хорватские СМИ сообщают о семи погибших.
Ранее стало известно, что Ловрен забил курьёзный гол в свои ворота в матче со «Спартаком».