Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу Павловой и Елисеева в Рождественской гонке
- РИА Новости
«По сравнению с Кубком мира ничего резко не поменялось. Возможно, отдохнули дома, они немножко перестроились. В новый год — с новыми мыслями. Насколько велика уверенность перед гонкой преследования? Мне важно, чтобы ребята были уверенны. Моя уверенность не повлияет на гонку», — заявил Волков в эфире телеканала «Матч ТВ».
На этапах Кубка мира отечественные биатлонисты не могут завоевать медалей уже 39 гонок подряд.
Рождественская гонка является ежегодным коммерческим стартом.
Ранее сообщалось, что Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на Рождественской гонке.