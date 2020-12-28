Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу Павловой и Елисеева в Рождественской гонке

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал выступление отечественных биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева, победивших в масс-старте на Рождественской гонке в немецком Рупольдинге.

«По сравнению с Кубком мира ничего резко не поменялось. Возможно, отдохнули дома, они немножко перестроились. В новый год — с новыми мыслями. Насколько велика уверенность перед гонкой преследования? Мне важно, чтобы ребята были уверенны. Моя уверенность не повлияет на гонку», — заявил Волков в эфире телеканала «Матч ТВ».

На этапах Кубка мира отечественные биатлонисты не могут завоевать медалей уже 39 гонок подряд.

Рождественская гонка является ежегодным коммерческим стартом.

Ранее сообщалось, что Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на Рождественской гонке.