Круговой назвал академию «Зенита» лучшей в России

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Защитник «Зенита» Даниил Круговой заявил, что считает академию питерского футбольного клуба лучшей в стране.
Круговой назвал академию «Зенита» лучшей в России
  • © Российская премьер-лига

«Что означает появление воспитанников «Зенита» в основе? У каждого из нас свой путь и своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники собственной академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошёл все её ступени, и для меня она — номер один в России», — цитирует Кругового официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний Круговой провёл 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Ранее агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом».

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