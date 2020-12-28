Круговой назвал академию «Зенита» лучшей в России
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«Что означает появление воспитанников «Зенита» в основе? У каждого из нас свой путь и своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники собственной академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошёл все её ступени, и для меня она — номер один в России», — цитирует Кругового официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний Круговой провёл 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.
Ранее агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом».