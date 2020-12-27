Агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом»

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Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».
Агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом»
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит £145 млн. У него действует четырёхлетний контракт с клубом. Меньше чем за £100 млн «Эвертон» не продаст его», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 11 матчах АПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил пятилетний контракт футболисту «Эвертона».

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