Агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом»
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«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит £145 млн. У него действует четырёхлетний контракт с клубом. Меньше чем за £100 млн «Эвертон» не продаст его», — цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 11 матчах АПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил пятилетний контракт футболисту «Эвертона».