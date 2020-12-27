Источник: «Зенит» предложил пятилетний контракт футболисту «Эвертона»

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Петербургский «Зенит» нацелился на нападающего английского «Эвертона» Ришарлисона.
Источник: «Зенит» предложил пятилетний контракт футболисту «Эвертона»
  • Reuters

Об этом сообщает Fichajes.net. По информации источника, петербургский клуб предлагает бразильцу пятилетний контракт с окладом €10 млн за сезон, а «Эвертону» сине-бело-голубые готовы заплатить €40 млн. 

Как сообщает портал, у Ришарлисона хорошие отношения с футболистом «Зенита» Малкомом.

В текущем сезоне форвард провёл в Английской премьер-лиге 11 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Динамо» Фомину.

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