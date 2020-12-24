СМИ: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Динамо» Фомину

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Как отмечает «Спорт день за днём», сине-бело-голубые проявляют заинтересованность в подписании 23-летнего игрока.

Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо» минувшим летом. С тех пор он провёл 20 матчей за московскую команду, забил в её составе три мяча и отдал столько же результативных передач.

Кроме того, в октябре хавбек дебютировал за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется футболистом сборной Уругвая.