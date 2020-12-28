Матыцин: надеюсь, что мы начали новую историю с ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с восстановлением в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин: надеюсь, что мы начали новую историю с ВФЛА
  • РИА Новости

«Спортсменов понимаю, жить в неопределённости сложно. Хочется надеяться, что мы учтём ошибки, сделанные предыдущим руководством. Надеюсь, в 2021 году дорожная карта будет утверждена и спортсмены получат нейтральный статус. Пойдём цивилизованным путём, и ВФЛА будет восстановлена», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он отметил, что нынешний президент федерации Пётр Иванов компетентен, имеет большой международный опыт работы, по первым шагам работы видно, что идёт конструктивный диалог.

«Очень надеюсь, что мы начали новую историю и позитив, который сейчас есть, скажется на популяризации этого вида спорта», — добавил министр.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена и выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее Матыцин выразил уверенность в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио.

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