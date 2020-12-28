Ларионов заявил, что у сборной России не было недонастроя на матч МЧМ с чехами

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказал мнение о настрое игроков национальной команды на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20) со сборной Чехии.
Ларионов заявил, что у сборной России не было недонастроя на матч МЧМ с чехами
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«Думаю, что о недонастрое речи не было. Мы посмотрели видео, и это исторически непростой соперник для нас, вопрос недооценки не стоял. С тренерской скамейки было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Ларионов заявил, что обеспокоен отсутствием голов в исполнении сборной России в матче МЧМ с Чехией.

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