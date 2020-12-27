Российские гандболисты обыграли сборную Алжира в рамках подготовки в ЧМ

Короткая ссылка
Национальная сборная России по гандболу победила команду Алжира в контрольном поединке перед чемпионатом мира — 2021.

Матч состоялся в Польше и завершился со счётом 30:24. Самыми результативными в составе сборной России стали Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, которые забросили по пять мячей.

29 декабря Россия в рамках подготовки к чемпионату мира проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником станет команда Польши.

Чемпионат мира состоится с 14 по 31 января в Египте. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты будут выступать на ЧМ под флагом национальной федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить