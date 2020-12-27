Российские гандболисты обыграли сборную Алжира в рамках подготовки в ЧМ

Национальная сборная России по гандболу победила команду Алжира в контрольном поединке перед чемпионатом мира — 2021.

Матч состоялся в Польше и завершился со счётом 30:24. Самыми результативными в составе сборной России стали Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, которые забросили по пять мячей.

29 декабря Россия в рамках подготовки к чемпионату мира проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником станет команда Польши.

Чемпионат мира состоится с 14 по 31 января в Египте. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты будут выступать на ЧМ под флагом национальной федерации.