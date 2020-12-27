Южный отметил игру Рублёва в завершившемся теннисном сезоне

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный считает, что его соотечественник Андрей Рублёв больше остальных теннисистов пострадал от приостановки сезона.

«Особенно я бы отметил игру Андрея Рублёва. Наверное, это один из наиболее пострадавших игроков этого сезона. Неизвестно, как бы всё сложилось, если бы это был целый сезон, как бы Андрей по нему шёл. Но по тому, как он шёл в начале сезона и как отыграл концовку до Парижа и Лондона… Так что ему, может быть, наиболее обидно. Хотя чего тут обидного — пять титулов!» — рассказал Южный «Чемпионату».

В прошлом сезоне Рублёв выиграл пять титулов, впервые в карьере поднявшись на восьмое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Маррей получил уайлд-кард на Australian Open.