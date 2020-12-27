СМИ: Чемпионат мира по хоккею будет перенесён из Минска

Международная федерация хоккея (IIHF) раздумывает над тем, какая страна может провести матчи чемпионата мира 2021 года вместо Белоруссии.

Об этом сообщает Watson.ch. По информации источника, в Белоруссии чемпионат мира уже точно не будет проводиться из-за политической обстановки в стране. Глава IIHF Рене Фазель намерен лично прилететь в Минск и сообщить об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Изначально планировалось, что ЧМ-2021 примут Латвия и Белоруссия. В настоящее время рассматривается вариант замены Минска Прагой или Братиславой. Также существует вероятность, что чемпионат мира получат оба этих города.

Кроме того, не исключён вариант, при котором турнир проведёт только Латвия, однако проблема в том, что в стране есть лишь один стадион, вмещающий более 10 тыс. человек.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что IIHF не рассматривает вариант со смещением даты проведения чемпионата мира.