IIHF не рассматривает вариант со смещением даты проведения чемпионата мира

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Генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Хорст Лихтнер не рассматривает вариант проведения чемпионата мира — 2021 в сентябре.
IIHF не рассматривает вариант со смещением даты проведения чемпионата мира
  • Reuters

«На самом деле это очень старый вопрос, ему уже 20 лет. Последние 40—50 лет федерация установила прекрасное время для проведения чемпионата мира — это конец апреля или начало мая. Мы занимаем очень важные позиции, присутствуем в международном пространстве даже в олимпийский год. Мы достигли хороших компромиссных условий с различными клубами и федерациями. Также игроки Национальной хоккейной лиги имеют возможность выступить на чемпионате мира. Существующая в последние 30 лет система нас полностью устраивает, потому мы сейчас не рассматриваем идею проводить чемпионат мира в сентябре», — цитирует Лихтнера ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. 

Ранее Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира.

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