Князев отметил цепкость сборной Чехии перед матчем МЧМ

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Артемий Князев рассказал, чего он ожидает от матча с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Да, конечно, к чехам мы готовы на все 100%, будем биться. Тем более по играм юниорской сборной знаем, что это довольно неприятный соперник, очень цепкие. Физически чувствуем себя хорошо. Тренер по физподготовке после каждого матча и тренировки спрашивает, как наше самочувствие, чтобы подкорректировать какие-то моменты. Мы готовы и заряжены», — цитирует Князева сайт Федерации хоккея России.

Матч Россия — Чехия пройдёт в Эдмонтоне 28 декабря. Начало матча — в 05:30 мск.

Ранее тренер молодёжной сборной России Потапов рассказал о подготовке к матчу МЧМ с Чехией.