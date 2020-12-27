Князев отметил цепкость сборной Чехии перед матчем МЧМ

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Защитник молодёжной сборной России по хоккею Артемий Князев рассказал, чего он ожидает от матча с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Князев отметил цепкость сборной Чехии перед матчем МЧМ
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«Да, конечно, к чехам мы готовы на все 100%, будем биться. Тем более по играм юниорской сборной знаем, что это довольно неприятный соперник, очень цепкие. Физически чувствуем себя хорошо. Тренер по физподготовке после каждого матча и тренировки спрашивает, как наше самочувствие, чтобы подкорректировать какие-то моменты. Мы готовы и заряжены», — цитирует Князева сайт Федерации хоккея России

Матч Россия — Чехия пройдёт в Эдмонтоне 28 декабря. Начало матча — в 05:30 мск.

Ранее тренер молодёжной сборной России Потапов рассказал о подготовке к матчу МЧМ с Чехией.

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